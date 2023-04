Voti altissimi per Raspadori: "Che sinistro! Regala il gol Scudetto al NapolI"

Il suo è gol già storia. Una rete pesantissima, l'ipoteca definitiva su uno Scudetto che a questo punto può arrivare già nel prossimo turno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il suo è gol già storia. Una rete pesantissima, l'ipoteca definitiva su uno Scudetto che a questo punto può arrivare già nel prossimo turno. "Entra quando la partita è al tramonto, ma rimette il sole in fronte al Napoli con un gran sinistro al volo che porta lo Scudetto", scrive La Gazzetta dello Sport all'indomani del gol da tre punti di Giacomo Raspadori contro la Juventus. Voto 7 in pagella per l'ex Sassuolo sulla rosea, così come sulle pagine del Corriere dello Sport: "Jack di cuori tricolore: entra e dopo 7 minuti realizza il gol della vittoria e di uno Scudetto vicino come mai. Non segnava dal 12 ottobre 2022 con l’Ajax in Champions, ma questo vale tantissimo"

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

TuttoNapoli: 7,5