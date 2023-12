Voti positivi per Mazzarri, solo Gazzetta lo rimanda: "C'è poco di corale, il Napoli ha 3 problemi"

Il Napoli torna al successo in campionato e Walter Mazzarri può essere soddisfatto. Ma non della prestazione, secondo La Gazzetta dello Sport

Il Napoli torna al successo in campionato e Walter Mazzarri può essere soddisfatto. Ma non della prestazione, secondo La Gazzetta dello Sport, che nelle sue pagelle gli assegna un 6: "Vittoria utile, ma c'è poco di corale nella prestazione. Il centrocampo interagisce poco con le punte, la manovra non è ancora fluida. E in difesa spesso la squadra lascia ampi spazi".

Voto 7 per il Corriere dello Sport: "Seconda vittoria fondamentale in quattro giorni, senza rancore da ex ma con lecita soddisfazione. Il Napoli c’è, anima e (finalmente) corpo: 67,2% di possesso, 21 tiri, un palo, la verve di Osi e Kvara, il cruciale ritorno di Mario Rui. La reazione dopo il pari. Nota dolente: il lavoro della linea difensiva va registrato".

Un giudizio simile al nostro: "Il suo Napoli domina, comincia pian piano a ritrovarsi e soprattutto ha di nuovo il Maradona dalla sua: tabù sfatato. La fase difensiva va ancora registrata, ma il suo merito oggi sta nei cambi: Mario Rui entra e fa l'assist per Osimhen, il 4-2-3-1 mette più pressione al Cagliari negli ultimi metri. Poi, per fortuna, ci pensano le star a rendere più sereno il periodo".

Si allinea anche Tuttosport: "È il suo Napoli. La squadra entra in maniera aggressiva e reagisce al pareggio degli ospiti. In poco tempo ha già dato un’identità a questa squadra, ritrova una vittoria in casa che in campionato mancava dal 27 settembre". Per il Corriere della Sera invece il suo Napoli è da 6,5.

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5