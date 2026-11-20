Zazzaroni su Allegri: "Rinunciò a 8,5mln per tre anni dal Real, non è semplice..."

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, dedica l'editoriale di oggi alla figura dell'allenatore del Napoli, Max Allegri, ripercorrendo alcune delle sue scelte professionali del passato: "Si fa presto a essere Allegri, ma non è poi così semplice. Non lo è in particolare da qualche anno, precisamente da quando - scelta imperdonabile - rinunciò al contratto col Real Madrid, la società più importante al mondo (tre anni a 8,5 milioni netti a stagione più i premi) per tornare in una Juve che di lì a poco si sarebbe sfasciata".

Allegri ed i soliti attacchi

"Non è semplice, se hai il carattere di Max, tacere dopo aver ascoltato o letto certe intemerate social, attacchi personali d’ogni genere, le offese dei nemichetti like to like, le ossessive stupidaggini dei tanti imitatori di Adani e Cassano, i pifferai dell’anti-allegrismo forse più per marketing che per reale convinzione. In un mondo in cui tutti si vendono, Max preferisce restare sé stesso. Anche se non è semplice subire in silenzio, anche se è complicato non rispondere a chiunque, come faceva da ragazzo a Livorno o da calciatore poco incline a tacere. Non è semplice, ma significa essere diventati adulti. Nel parco giochi sono rimasti gli altri e Max è diventato grande anche quando gli è capitato di cadere".