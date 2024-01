Zazzaroni difende Mazzarri: "Spesso valutazioni ingiuste figlie di un pregiudizio"

Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport difende Mazzarri: "Le assenze e i pregiudizi". Il giornalista ha analizzato il momento degli azzurri

"Risultati non entusiasmanti" ma il tecnico ha delle attenuanti, a cominciare dalle assenze dei big, con Osimhen e Anguissa, ad esempio, due pilastri del Napoli di Spalletti, che sono stati a disposizione del tecnico cinque volte su nove in campionato: "Un’accettabile continuità è sempre venuta a mancare, non a caso Mazzarri ha tentato più di un rimescolamento provocando qualche disorientamento.

Tutto questo per sottolineare che le valutazioni sul lavoro del tecnico le ho trovate spesso ingiuste e soprattutto figlie di un pregiudizio che deriva in primo luogo dal ricordo dello spettacolo mostrato fino a giugno e poi dall’ingiustificata diffidenza che da sempre accompagna il percorso professionale di Mazzarri", scrive Zazzaroni.