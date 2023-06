Zazzaroni e l'addio di Tonali: "Pensavo fosse amore..."

TuttoNapoli.net

Nel suo fondo sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha commentato quanto avvenuto fin qui nel mercato estivo partendo dal passaggio di Tonali al Newcastle: "Ha avuto l’effetto di uno tsunami. La conclusione-lampo dell’operazione ha impresso una spiazzante accelerazione ad alcune trattative rimaste in sospeso per mancaza di liquidità, consentendo naturalmente a Furlani e Moncada di passare in vantaggio su tutto e tutti". L'addio di Tonali è stato l'ennesimo schiaffo al calcio romantico: "Il denaro non può comprare l’amore, ma migliora la posizione contrattuale. A proposito di amore, il caso Tonali ha scatenato la reazione dei tifosi milanisti che ci avevano creduto. Ma il calcio - antica regola - è come il matrimonio.

Con le sue promesse, le sue emozioni e delusioni, la sua formula". Chiusura sul possibile e clamoroso cambio di sponda milanese di Lukaku: "Se dovesse effettivamente passare al Milan, non mi sorprenderei: era a Manchester e ha fatto di tutto per andare all’Inter; dopo un anno all’Inter ha brigato per trasferirsi al Chelsea, complici la madre, l’agente e tanti soldi in più; altre due stagioni a Londra ed eccolo di nuovo ansioso di rientrare all’Inter. Adesso lo cercano gli arabi, lui ogni giorno giura amore eterno a Marotta ma poi salta fuori il Milan e... Che gli piaccia Milano in senso lato?".