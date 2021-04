Zazzaroni: "Juve consapevole di non averne più. 60 punti il valore reale del Milan"

La notizia del giorno è una non-notizia, vale a dire che a chiudere la lunghissima serie record della Juventus sarà l'allenatore che l'aprì, ovvero Conte. A scriverlo è Ivan Zazzaroni, nel suo corsivo per il Corriere dello Sport: "La sua Inter è da settimane la lepre che scappa - si legge -, sempre meno spaventata si volta indietro e non trova più i cani che la inseguivano". L'altra notizia è che la Juventus è virtualmente quinta e fuori dalla zona Champions, anche se mercoledì è in programma la sfida con il Napoli, "rinviata tante volte quanto un appuntamento con l'idraulico". Al di là delle assenze, secondo il direttore, "si ha la netta impressione che la Juve conviva con la consapevolezza di chi sa di non averne più". Zazzaroni conclude infine con una considerazione sul Milan: "Il reale valore del Milan è riassunto nei 60 punti fin qui conquistati, questo è il suo punto d'equilibrio".