Zazzaroni pazzo di Conte: "Un autentico capolavoro di ottimizzazione delle risorse e di conoscenze"

"Da settimane Conte gioca con due terzi di Napoli, ieri gli mancavano De Bruyne, Meret, Lobotka, Gilmour, Anguissa, Gutierrez e naturalmente Lukaku". Così Ivan Zazzaroni analizza, sul Corriere dello Sport, il lavoro del tecnico azzurro: "Un autentico capolavoro, quello di Antonio: di ottimizzazione delle risorse e di conoscenze.

“Conte ha concesso una sola conclusione seria a Spalletti, una in 95 minuti: la qualità di Yildiz ha saputo trasformarla nel gol che per qualche minuto ha frastornato il Maradona. Raramente quest’anno altrettanto convincente, lucido, dominante".