Zazzaroni replica a Marotta: "La lepre, le fucilate e la coda di paglia"

Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "La lepre Marotta, le fucilate e la coda di paglia". Il giornalista è tornato sulle polemiche di questi giorni, scatenate dalle sue dichiarazioni a Pressing. Il giornalista ha specificato che non ha nulla da precisare e che questa non può, né deve, essere considerata una precisazione: "A Pressing ho spiegato senza tanti giri di parole che come dirigente Marotta dà 10 a 0 a tutti ed è la verità pura e semplice: è uomo di relazioni istituzionali, di rapporti di alto profilo politico, è presente in Consiglio Federale (unico non presidente di società tra i professionisti) e ha un ruolo spesso decisivo in Lega. Eppoi gestisce come nessun altro i rapporti (telefonici) con i media, condizionandoli con la leggendaria affabilità e talvolta con qualche dritta".

Zazzaroni ha poi aggiunto: "Proprio in virtù della lunga e stravincente esperienza juventina, la lepre Marotta sa bene come schivare le fucilate. Prima di dichiararsi bersaglio dovrebbe però sentire il tum tum di un Perazzi: chi scambia un complimento per un’insinuazione ha il codone di paglia, vuol mettere le mani avanti. Oppure, più banalmente, ha soltanto pessimi informatori".