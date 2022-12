Zazzaroni ricorda Pelé: "È stato il governo del calcio, Maradona l'opposizione"

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

"Se Di Stefano è stato soprattutto il ricordo dei vecchi e la suggestione degli inguaribili romantici, Pelé è stato il sogno grande e Maradona il bisogno e il desiderio di un erede all’altezza". Dalle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ricorda così O Rei, scomparso ieri all'età di 82 anni: "Per noi, figli degli anni Sessanta, Pelé è il 'lenzuolo' all’avversario prima di un gol indimenticabile ai Mondiali di Svezia, nel ’58. Oppure l’incredibile finta a Mazurkiewicz - nell’uno contro uno, il pallone va da una parte e Pelé dall’altra costringendo il portiere uruguaiano a seguirlo e a trascurare il pallone stesso che non entrerà per pochi centimetri". Inevitabile il parallelo con Diego: se Pelé "è stato il governo del calcio, Maradona l’opposizione.