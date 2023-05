Zazzaroni sta con Allegri: "Max, il bollito di Livorno, è secondo"

"Ha vinto per puro culo, sia chiaro, non avendo più in pugno la squadra"

© foto di Lorenzo Marucci

"Max l'Obsoleto, il bollito di Livorno, è secondo" scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport. Il giornalista ha parlato della vittoria della Juventus in casa dell'Atalanta che ha proiettato i bianconeri al secondo posto davanti a Lazio, Inter e Milan. Tante le frecciate di Zazzaroni che parla con ironia: "Ha vinto per puro culo, sia chiaro, non avendo più in pugno la squadra: ho visto tanta infelicità negli occhi dei giocatori juventini. Soprattutto al gol di Vlahovic si è notata tutta la disperazione di un gruppo che sta remando contro l’allenatore".

E poi ancora ha aggiunto: "Massimiliano A. non è più in grado di allenare e forse non lo è mai stato - chi lo giudica finito invece sì -: non ha saputo sfruttare una stagione favolosa in cui i guai societari e lo splendido rapporto Ceferin-Agnelli l’avevano messo nelle condizioni ideali per lavorare: da solo, senza dirigenti, presente il solo Cherubini in odor di inibizione".

Zazzaroni ha poi elencato tutti i giovani lanciati da Allegri ("Come ha potuto non vincere il campionato con gente come Fagioli, Gatti, Miretti, Iling-Junior, Barrenechea, Soulé, Barbieri, Kean e il ritrovato Chiesa?") e ha chiosato parlando di Doveri come miglior arbitro italiano da due anni a questa parte ("Ieri è stato impeccabile: esemplare quando si è rivolto a Vlahovic imponendogli di non reagire ai cori della curva e quando l’ha inseguito dopo il gol per evitare che facesse una cazzata").