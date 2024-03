Zazzaroni su Acerbi: "C'è sospetto che per Europei ci sia trattamento speciale per quelli della nazionale"

Questo un passaggio dell'editoriale di Ivan Zazzarroni, che sul Corriere dello Sport commenta la decisione del giudice sportivo sul caso Acerbi.

TuttoNapoli.net

"Se dovessero ripetersi episodi del genere con protagonista un giocatore della Nazionale, sarebbe opportuno che la federazione non prendesse posizione, come invece ha fatto in questa occasione con un comunicato senza senso, prima dello svolgimento delle indagini da parte della procura della federazione stessa". Questo un passaggio dell'editoriale di Ivan Zazzarroni, che sul Corriere dello Sport commenta la decisione del giudice sportivo sul caso Acerbi.

"Il sospetto che nell’anno di Europei particolarmente importanti per l‘intero sistema i giocatori del giro azzurro godano di un trattamento speciale (leggi Tonali e Acerbi) rischia di albergare a lungo nella testa di brutte persone come noi".