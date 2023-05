Zazzaroni sul Napoli: "Organizzare la festa prima porta sfiga"

Spazio poi anche alle vicende della Juventus. Bianconeri fermati sull'1-1 dal Bologna al Dall'Ara

Ivan Zazzaroni scrive Corriere dello Sport: "Napoli, organizzare la festa prima porta sfiga. La Juve ha paura". Doppio tema nell'editoriale di oggi. Si parte con la festa Scudetto rimandata per gli azzurri: "Lo sposo non è arrivato. Eppure era tutto pronto. Il signor terzo scudetto si è però voluto prendere qualche altro giorno prima del sì". Sarà festa tra qualche giorno per il Napoli: "Il lato positivo di tutta la facenda? L’attesa è più lunga, ma sarà due volte Natale. In albergo o alla Dacia Arena, poco importa".

Spazio poi anche alle vicende della Juventus. Bianconeri fermati sull'1-1 dal Bologna al Dall'Ara. Per Zazzaroni: "Uno dei problemi di questa Juve è che ha paura di essere Juve". Poi la chiosa su Max Allegri: "Leggo continuamente che Allegri, gran promoter della Next Gen è rimasto indietro, gioca da far schifo e dovrebbe dimettersi. Cazzate a go go. Ma uno che si dimette deve andare per forza a casa?, chiese Diego De Silva".