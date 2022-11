Zazzaroni: "Voto 0 all’Aia, caso D’Onofrio mostruoso danno d’immagine per l’intera categoria"

Infine, bocciati gli arbitri: "0 all’Associazione Arbitri, l’Aia. Il caso D’Onofrio comporta un mostruoso danno d’immagine per l’intera categoria".

Pagelle della prima parte di stagione per Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "10 al Napoli, 6 a Roma e Juve ma 7,5 a Mou e Max". Il giornalista ha 'dato i numeri', partendo dal 10 "(inevitabile) al Napoli che si è spinto molto più in là del previsto", primo in Italia e anche nel girone di Champions, ha chiuso il 2022 con 11 vittorie consecutive in Serie A. Bene anche la Lazio di Sarri promossi con un 7,5, alle spalle degli azzurri. Poi 7 a Thiago Motta, al Bologna e al Monza.

E ancora, 7 al Milan e 6,5 all’Inter: "Pioli e Inzaghi hanno organici da - minimo - 36 punti, troppo spesso le loro squadre sono sembrate ansiose di fare". Sufficienza piena per Roma e Juventus ma 7,5 a Mourinho e Allegri: "Hanno lavorato senza il mercato estivo, raschiando spesso il fondo del barile. Non hanno prodotto un calcio godibile, ma sono rimasti nella scia dei primi autorizzando pensieri positivi per la ripresa".

Infine, bocciati gli arbitri: "0 all’Associazione Arbitri, l’Aia. Il caso D’Onofrio comporta un mostruoso danno d’immagine per l’intera categoria".