Zerbin positivo per tutte le pagelle, tranne quella della Gazzetta: "Da 4, peggiore in campo"

Schierato da titolare per l'assenza di Politano, la cessione di Elmas e le condizioni approssimative di Lindstrom, Alessio Zerbin non ha demeritato risultando tra i pochi positivi. Almeno per quasi tutti i giornali, ad eccezione della Gazzetta dello Sport che lo prende di mira indicandolo come peggiore in campo.

Gazzetta 4 - Non trova mai la posizione ed i tempi per incidere, quando può crossare sbaglia in modo evidente la misura e la direzione. E nella ripresa manda in curva una buona occasione prima del cambio tardivo.

Corriere dello Sport 6 - Parte bene, graffia Ciurria e Birindelli ma entra nel festival delle grandi chance sciupate. Ed è l’ultima scena della serata.

Il Mattino 6 - Ha gamba. Quindi prende e corre su e giù perla fascia, prendendosi cura ai vari Caldirola e Ciurria. Qualche errore,ma sono più le cose positive: come la voglia.

Tmw 5.5 - Catapultato titolare dopo aver giocato solo 19 minuti in quattro partite, gioca una partita timida. Era difficile immaginare qualcosa di diverso: in difficoltà in un Napoli già di suo in difficoltà.

Tuttonapoli 6 - Si danna su ogni pallone e mette anche qualche pallone interessante. Ha una buona occasione sul mancino, che spara alle stelle. Si impegna, il problema è averlo in campo nel Napoli Campione d’Italia