Zielinski affaticato, recupera per la Fiorentina? La previsione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zielinski è partito insieme al resto della squadra per l'Arabia Saudita, ieri, in vista della Supercoppa Italiana. Ci sarà in semifinale con la Fiorentina? Sì, probabile, come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Zielinski, beh, è reduce da un affaticamento che l’ha escluso dal derby del Maradona - da nota ufficiale - ma ieri è saltato sul charter con la squadra e dunque si vedrà. Potrebbe essere a disposizione, certo, ma dipenderebbe sempre e comunque dalle scelte dell’allenatore. [...] Da valutare, dicevamo, l’evoluzione del problema ai flessori della coscia destra: il suo recupero non è escluso, quantomeno Mazzarri ci spera".