Zielinski, altra prova negativa: "Entra con sufficienza e ha colpe sul gol di Chiesa"

Entra male in partita Piotr Zielinski. Il centrocampista del Napoli, che a luglio si trasferirà all'Inter, non ha lasciato il segno nel match di ieri sera contro la Juventus. "Entra con sufficienza, quasi come non fosse più affare suo - scrive la Gazzetta dello Sport -. Molle in un disimpegno, ma feroce nel finale, per ricercare la vittorie. E da lì il riscatto decisivo". Questo il commento del Corriere dello Sport: "Impatto di routine".

Più dura l'analisi di Tuttosport: "Qualche responsabilità sul gol di Chiesa". "Altro giro - sottolinea TMW - altra prestazione negativa. Ora capiamo perché non lo schierava Mazzarri e non lo schiera Calzona: la sensazione è che la testa sia già all'Inter". Dello stesso parere anche il Corriere della Sera: "Fuori tempo e anche fuori gioco. Impalpabile".

LE PAGELLE

TMW: 5

Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 5

TuttoNapoli.net: 6