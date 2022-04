Zielinski distrutto dalle pagelle: "Gioca male da due mesi, si spegne subito"

Il Napoli non va oltre l'1-1 in casa contro la Roma e si allontana ulteriormente dalla lotta per il titolo infrangendo i sogni dei tifosi azzurri

Il Napoli non va oltre l'1-1 in casa contro la Roma e si allontana ulteriormente dalla lotta per il titolo infrangendo i sogni dei tifosi azzurri. Tra i peggiori in campo c'è Piotr Zielinski, che nonostante sia entrato solo nella ripresa, ha permesso ai giallorossi di credere nel pareggio prima di raggiungerlo. La Gazzetta dello Sport scrive che "entra quando la partita sta cambiando equilibri e non riesce a portare freschezza ed efficacia" poi aggiunge che va due volte al tiro ma le sue conclusioni "sono insufficienti come il suo rendimento da due mesi". Per Tuttosport "si spegne in fretta e non fa diga". Anche il Corriere dello Sport lo boccia scrivendo: "Ora è evidente la ragione per la quale abbia cominciato in panchina. Con il suo ingresso sbilancia la squadra".

I voti

TMW: 5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Il Mattino: 4,5

TuttoNapoli: 6