Zielinski e Elmas ancora positivi all'ultimo giro di tamponi

Il Napoli ha effettuato nella giornata di sabato un nuovo giro di tamponi che non hanno evidenziato nuove positività nel gruppo azzurro. Come ricorda l'edizione odierna de 'Il Mattino', restano invece positivi Piotr Zielinski ed Eljif Elmas. In ogni caso il quotidiano sottolinea che entrambi i centrocampisti siano asintomaci.