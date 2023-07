Zielinski è il giocatore più 'costoso' per il Napoli: il suo ingaggio lordo

Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

Zielinski è il giocatore più costoso del Napoli: i suoi 4 milioni netti diventano 7,6 al lordo per la società. Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Mentre per Victor Osimhen, sfruttando il decreto crescita, i suoi 4,5 milioni netti con le tasse ammontano a meno di 6 a bilancio. Quella del nigeriano è la stessa cifra che percepisce anche Lozano. E nell’economia di una squadra diventa un lusso permettersi a queste cifre, un attaccante - per quanto esterno - che è andato in doppia cifra solo con Rino Gattuso allenatore nel 2020-21 (11 reti) e che nelle ultime stagioni con Spalletti ha realizzato solo 10 gol in 78 partite.