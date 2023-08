Zielinski ed un sì sofferto: i dubbi della moglie Laura e il pensiero al piccolo Maksymilian

Tutti i dubbi di Piotr Zielinski sull'addio al Napoli e il trasferimento in Arabia. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

Tutti i dubbi di Piotr Zielinski sull'addio al Napoli e il trasferimento in Arabia. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "L’Arabia Saudita è un contesto molto diverso dalla cultura occidentale, in particolare quella italiana, considerando che Zielinski è arrivato nel nostro Paese che aveva 17 anni, scovato dall’Udinese grazie all’intuizione di Andrea Carnevale, protagonista peraltro nei primi due scudetti napoletani. Un cambiamento così forte ha fatto sorgere tanti interrogativi nel centrocampista, che per giorni ne ha discusso con la moglie Laura.

Insieme hanno pensato all’infanzia di Maksymilian, primogenito della coppia, che oggi ha due anni. Così hanno chiesto tempo ad Aurelio De Laurentiis per prendere la decisione più giusta. La risposta definitiva è arrivata quasi sul gong, rispetto alla scadenza che aveva indicato l’Al Ahli.