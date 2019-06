Zielinski, futuro azzurro: matrimonio, rinnovo e il sogno di una coppia super con James

Con James Rodriguez formerebbe una coppia straordinaria. La forza di Zielinski è la consapevolezza di un talento al quale risulta difficile rinunciare. Il Napoli ripartirà da lui anche se c'è già Fabian, anche se c'è già Allan, anche se si parla di Veretout o si sogna il gran colpo colombiano. Il centrocampista polacco è una garanzia, sembrerebbe ad un passo dalla definitiva esplosione, e il 2019 sarà il suo anno, lo è già stato per questi primi mesi in cui ha spiegato di sentirsi a meraviglia al centro della manovra e benissimo anche a sinistra, con licenza d'accentrarsi. A breve, e in pochi mesi, prima il matrimonio e poi il rinnovo, oppure viceversa, comunque saranno due tappe fondamentali della propria vita e di una carriera splendida pronta a decollare.

SI RIPARTE. Il Napoli che sogna James lo fa perché lo immagina (anche) al fianco di Zielinski. I due, insieme, formerebbero la coppia delle meraviglie: tecnica, visione di gioco, velocità di pensiero, colpi e genio. Un duo pazzesco che infiammerebbe il San Paolo. Zielinski è cresciuto lentamente ma senza mai fermarsi. Il Napoli l'ha acquistato nel 2016 e dopo tre stagioni se l'è goduto solo in parte. Quest'anno il talentuoso Piotr ha alternato grandi prove ad alcuni momenti di blackout. Lo ha dichiarato lo stesso centrocampista polacco, in un'intervista: «Avrei potuto segnare di più, almeno 10 gol. Ci riproverò». La consapevolezza è la prima arma per riuscire a completarsi.

FUTURO. Tra poco accadrà di tutto e di più: Zielinski è pronto a sposarsi e a rinnovare col Napoli, un doppio matrimonio per giurare fedeltà alle proprie passioni. Alle porte della nuova stagione, Zielinski è tranquillo, sereno e rilassato. Vive il mercato come un'opportunità e non un peso. Sa che i prossimi acquisti lo affiancheranno e non lo sostituiranno. Sarà un piacere, per lui, giocare in coppia con i nuovi arrivati. Magari con un certo James...