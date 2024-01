Zielinski il peggiore per i quotidiani: "Mollato al suo destino (Inter), non è sereno e si vede"

Contro la Lazio, ieri all'Olimpico, Piotr Zielinski ha ritrovato il posto da titolare, ma non è riuscito a brillare.

Contro la Lazio, ieri all'Olimpico, Piotr Zielinski ha ritrovato il posto da titolare, ma non è riuscito a brillare. Anzi, secondo il Corriere dello Sport il centrocampista polacco è stato il peggiore in campo: "Mollato al suo destino (all’Inter), rispolverato da Mazzarri. Velocità ridotta, folate polverose. Una punizione fuori, per il resto solo disagi". Voto 5.

Mezzo punto in più invece da La Gazzetta dello Sport, che comunque non promuove l'ex Udinese ed Empoli: "Ritrova la titolarità, ma non è sereno e si vede. Gestisce ma non riparte, penetra ma non calcia. Trotterella e non porta qualità sulla trequarti".