Zielinski il primo a tornare dalle Nazionali: l'elenco completo

Oggi a Castel Volturno è atteso Zielinski: lui, il primo reduce delle nazionali annunciato. Domani, invece, toccherà allo sposo, a Kvara, e via via a tutti gli altri. Fino a venerdì, giorno del rientro di Olivera: a Verona, insomma, scoccherà l’ora di Mario Rui. Rrahmani è in gruppo e dovrebbe (potrebbe) giocare al posto di Ostigard, mentre il sostituto di Frank sarà uno tra Cajuste ed Elmas. Finora quasi invisibile agli occhi di Garcia e schierato pressoché da esterno in corsa. Lo scrive il Corriere dello Sport.