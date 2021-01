Zielinski incanta, i quotidiani lo premiano: pagelle da urlo per Piotr

"Doppietta da favola, tessitura del gioco degna dei migliori sarti, continuità”. Scrive così di Piotr Zielinski nelle sue pagelle l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che assegna al polacco un 8 pieno in pagella. Valutazione identica anche per Corriere dello Sport e Il Mattino, mentre per Tuttosport il centrocampista è da 7,5: “Un giocatore in crescita esponenziale che sa dirigere le operazioni dalla cintola in su”.