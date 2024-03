Zielinski inguardabile, è il peggiore per tutti i quotidiani: "Molle, fermo, un fantasma"

Piotr Zielinski s'è confermato tra i peggiori in campo. Per il polacco arrivano le bocciature dei quotidiani nazionali.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zielinski s'è confermato tra i peggiori in campo. Per il polacco arrivano le bocciature dei quotidiani nazionali. Da 5 per la Gazzetta dello Sport: "Motivazioni poche, come è poca la qualità che mette nella sua prova. E' il fantasma del giocatore che per anni ha esaltato il Maradona, trotterella. Da un pasticcio con Lobotka regala una palla gol a Zapata". Da 4,5 per il Corriere dello Sport: " Di nuovo protagonista dal 1’ dopo due panchine.

Cioè, si fa per dire: è come se la luce si fosse spenta. Molle e impreciso in entrambe le fasi". Da 5 per Il Mattino: "Mette quasi malinconia vederlo vagare a vuoto, lontano da tutto, incapace di creare anche una sola imbucata". Ed è da 5 anche per Tuttonapoli: "Poco reattivo al 28’ su una situazione ingarbugliata: salvato da Meret. Molto lontano, con la testa, da questa partita e da tutte le ultime giocate nel nuovo anno".