Zielinski non è convinto di rinnovare: non sa ancora se sia giusto restare a Napoli

Piotr Zielinski non è ancora convinto di rinnovare col Napoli. Il centrocampista polacco sta vivendo un periodo di riflessione. Non è un problema l'ingaggio, che verrà ritoccato verso l'alto, e neppure la clausola, che il Napoli ha deciso di abbassare a 100 milioni. Il punto, spiega Il Mattino, è che Zielinski non è convinto che un altro passo della sua carriera sia giusto farlo indossando ancora la maglia del Napoli. Per ora, però, non sono ancora arrivate offerte concrete da altri club, per lui. Tutto è ancora possibile. Una cosa è certa: lo stallo continua chissà fino a quando.