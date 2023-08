Zielinski per amore di Napoli era pronto a rinnovare al ribasso e dire no agli arabi

"Silenzioso, schivo, talmente poco sorridente da far credere di non essere mai del tutto felice. E invece è sempre stato esattamente il contrario"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Zielinski per Napoli avrebbe rifiutato anche il milioni arabi. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Napoli ne ha rispettato la riservatezza, senza fargli mancare il calore tipico. È stata così avvolgente da fargli pensare a lungo di accettare una proposta di rinnovo inferiore rispetto all’ingaggio attualmente percepito. Da 3,5 milioni sarebbe passato a 2,5 per altri tre anni, rispetto alla scadenza precedente fissata a giugno 2024".

Vuoi seguire Tutto Napoli.net ma sei in vacanza? Scarica gratuitamente la nostra applicazione (cerca "Tutto Napoli" sugli store o clicca qui per App Store e Android Store) per poterci seguire comodamente da Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli.net è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora proprio come questa).