Zielinski recupera per l'Atalanta? CdS ammette: "Non sono consentite previsioni"

Il Corriere dello Sport fa il punto sulle condizioni del centrocampista che ha lasciato il ritiro della nazionale polacca per una tonsillite

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come sta Piotr Zielinski? Il Corriere dello Sport fa il punto sulle condizioni del centrocampista che ha lasciato il ritiro della nazionale polacca per una tonsillite: "Niente Repubblica Ceca, niente Lettonia e per l’Atalanta si vedrà: tempo ce n’è, ma sarà necessario - indispensabile - avere anche la salute per rimettersi a correre e per essere almeno disponibile a dare qualcosa di concreto.

Zielinski ha cinque giorni a disposizione e previsioni, ovviamente, non ne sono consentite: a Napoli l’aspetta il dottor Raffaele Canonico, il responsabile dello staff medico, e con lui Mazzarri, che sul trequartista conta per sistemare il centrocampo nelle sue due fasi; e però, prima, ci sarà (chiaramente) da aspettare, evitando di sbilanciarsi, dando pure un’occhiata all’alternativa sulla quale lanciarsi. A meno che Zielinski non ritenga di essere della partita".