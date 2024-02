Zielinski separato in casa: Mazzarri studia due alternative per sostituirlo

Chi giocherà a centrocampo nel match di domani tra Napoli e Genoa? Probabilmente non Piotr Zielinski

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Chi giocherà a centrocampo nel match di domani tra Napoli e Genoa? Probabilmente non Piotr Zielinski, secondo il Corriere del Mezzogiorno, dal momento che si tratta ormai di un separato in casa. E così Walter Mazzarri starebbe pensando a due soluzioni alternative, come si legge sul quotidiano:

"Contro il Genoa potrebbe esserci il debutto assoluto di Traorè, tenuto in panchina nelle sfide contro Verona e Milan e pronto per essere schierato nella formazione titolare sabato, nelle prove generali della Champions League che valgono tanto per il campionato. Zielinski è un separato in casa, si studiano soluzioni tattiche diverse. Traorè è una mezzala da uno contro uno, da triangolazioni e attacco dell’area avversaria con il dribbling, poi c’è la risorsa Lindstrom che si sta rivelando incisivo a gara in corso, acquisendo fiducia dopo vari mesi complicati".