Ziliani: Elkann lavora per far 'pagare' solo Agnelli, come accadde nel 2006 a Moggi e Giraudo

"A 17 anni dall’estate di Calciopoli, la Juve rivive il suo “anno della marmotta”. Se nel 2006 John Elkann mise al bando i ricercati e poi condannati Moggi e Giraudo inventandosi il primo patteggiamento della storia del calcio, oggi la scena è la stessa". Così scrive Paolo Ziliani nel suo editoriale per il Fatto Quotidiano sulle vicende giudiziarie di casa bianconera.

"Unica differenza: Elkann sta usando i guanti bianchi perché l’agnello sacrificale si chiama oggi, ironia del nome, Agnelli, l’odiamato cugino Andrea fatto sparire dal Cda non solo di Juventus, ma anche di Stellantis ed Exor. Ma il copione è lo stesso: presa di distanza dal reo e caccia al miglior patteggiamento possibile.

Che col robusto aiuto del Palazzo del calcio (vedi sentenza di ieri, col processo del -15 che andrà rifatto) mira a concretizzarsi in sanzione di semplice esclusione dalle Coppe. Come dire nessuna pena visto che a togliere la Juve dall’Europa per 2 o 3 anni penserà comunque la Uefa.L’unico a pagare, le mani ancora sporche di marmellata, sarà Agnelli: alla bocciofila della Continassa Moggi e Giraudo lo aspettano".