"Zitti, non potrei lanciarvela": Mertens e quel gesto ai tifosi per stemperare la tensione

"Zitti non potrei lanciarvela". Così Dries Mertens ha provato a stemperare i toni durante l'infuocato allenamento al San Paolo, con il belga che ha regalato la sua maglia ad un tifoso prima di lasciare il terreno di gioco. A scriverlo è l'edizione odierna di Repubblica: "L’unico a tentare una riconciliazione è stato Dries Mertens. Ha rivolto un applauso alla gente e poi mentre usciva dal campo ha regalato la maglia di allenamento mettendo in scena un vero e proprio siparietto. Si è portato la mano alla bocca mimando una raccomandazione: "Zitti, non potrei lanciarvela". È stato l’unico momento leggero di un pomeriggio difficile".