Focus Biglietti amichevoli a Castel di Sangro, la situazione: per il Girona si avvicina il sold-out

vedi letture

Il ritiro di Castel di Sangro sta entrando nel vivo e domenica gli azzurri scenderanno in campo contro il Kf Egnatia per la prima delle 3 amichevoli allo stadio Teofilo Patini: i campioni d'Albania vanno a sostituire la precedente avversaria del Napoli, l'Adana Demirspor che a causa di problemi avuti non sarà in Abruzzo. Successivamente il Napoli sfiderà i francesi del Brest e l'elegante match contro l'exploit della scorsa Liga, il Girona.

La vendita dei biglietti per la prima amichevole è iniziata lo scorso lunedì e vede ancora una discreta presenza di tagliandi disponibili: media disponibilità nei distinti e nelle tribune, scarsa nelle curve.

Per il secondo match, quello di mercoledì 31 contro i francesi del Brest, la disponibilità è molto alta (complice probabilmente l'infrasettimanale): moltissimi ticket disponibili nelle curve e ampia presenza anche nei distinti e nelle tribune.

L'ultima amichevole vedrà il Napoli impegnato contro il Girona, squadra qualificata alla prossima Champions League ed ormai ospite fisso del ritiro nell'alto Sangro: qui la disponibilità dei biglietti è bassissima! I tagliandi ancora acquistabili sono meno di un centinaio e lo stadio va verso il sold out!

In calce le immagini con la disponibilit settore per settore dei biglietti per le 3 gare del ritiro di Castel di Sangro. Clicca qui per acquistare i biglietti.