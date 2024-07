Castel di Sangro, domani Di Lorenzo parlerà in conferenza: segui la diretta testuale su TN

Domani Giovanni Di Lorenzo parlerà in conferenza stampa da Castel di Sangro. Appuntamento alle ore 15:30 per ascoltare le parole del capitano del Napoli che farà luce e chiarezza su quanto successo negli ultimi mesi e sulla scelta di restare in azzurro. Segui la diretta testuale su Tuttonapoli e resta collegato per non perderti tutti gli eventi dal ritiro del Napoli in Abruzzo.