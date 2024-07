Video Conte ai tifosi: “Siete un popolo incredibile, voglio ricordare Scampia…”

Antonio Conte ha incontrato i tifosi in piazza a Castel di Sangro, presentando il suo staff. Queste le parole del tecnico sui tifosi e sulla tragedia di Scampia: "Buonasera a tutti, e grazie veramente di cuore. Sto ricevendo tantissimo affetto da parte vostra senza avere fatto niente. Da parte mia c'è tanta passione per ripagare questo entusiasmo.

Siete veramente un popolo incredibile, ma non lo dico per piangeria, se dico qualcosa è perché lo penso veramente. Siete un popolo unico, e dobbiamo essere orgogliosi di rappresentarvi e cercare di darvi grandi gioie. In un momento in cui ci state inondando di entusiasmo, vorremmo non dimenticare quello che è successo lunedì a Scampia, sono delle tragedie che comunque in un momento di gioia ci toccano. Ne ha parlato ieri anche il nostro capitano Giovanni, noi con il club siamo vicini alle famiglie delle vittime. Ricordiamoci che dobbiamo vivere ogni giorno con gioia, e sempre forza Napoli!".

Di seguito il video.