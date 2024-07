Video Conte sale sul palco e i tifosi vanno in visibilio: che ovazione per il tecnico!

In serata c'è stato l'incontro in piazza a Castel di Sangro tra i tifosi ed Antonio Conte con il suo staff. Alla salita sul palco del tecnico, i tifosi sono andati in visibilio regalandogli una fortissima ovazione: "Olè, olè olè mister! Mister!" e altri cori come questo lo hanno accolto. Conte chiaramente emozionato si è goduto il momento di entusiasmo e ha poi ringraziato i supporter azzurri. Di seguito il video