Foto Corsa estenuante per i reduci dagli Europei: provato Kvara

Di Lorenzo, Buongiorno, Folorunsho, Raspadori, Lobotka e Kvaratskhelia hanno lavorato stamattina sulla corsa di fondo.

Inizia il lavoro pesante anche per i sei nazionali reduci dagli Europei. Di Lorenzo, Buongiorno, Folorunsho, Raspadori, Lobotka e Kvaratskhelia hanno lavorato stamattina sulla corsa di fondo, con le ripetute e gli ormai 'classici' di giri di campo già fatti dai propri compagni a Dimaro.

Il più provato è sembrato Khvicha Kvaratskhelia, che ad un certo punto si è fermato per un piccolo problemino alla schiena. Subito spray e ghiaccio per il georgiano, che poi ha continuato la corsa finendo l'esercitazione stremato come il resto del gruppetto.