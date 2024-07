Inizia la seconda fase estiva: arrivano i nazionali, in uscita esuberi ed alternative

Si parte. Quest'oggi intorno intorno all'ora di pranzo il Napoli arriverà a Castel di Sangro per l'inizio del secondo ritiro estivo che vedrà la partecipazione dall'inizio anche dei nazionali Di Lorenzo, Meret, Raspadoria, Buongiorno, Kvara, Folorunsho e Lobotka (ancora qualche giorno invece per l'uruguayano Olivera arrivato fino alla finalina della Copa America). Nel pomeriggio il primo allenamento e Conte è pronto a proseguire il duro lavoro atletico iniziato nei dieci giorni di Dimaro, ma contestualmente con l'arrivo di tanti titolari incrementerà anche il lavoro tattico per lavorare sui principi di gioco: il tecnico è parso già a buon punto nei primi due test in Trentino (ne seguiranno tre internazionali in Abruzzo), ma c'è da accelerare. Mancano appena due settimane al primo impegno ufficiale, in programma il 10 agosto contro il Modena nei 32esimi di Coppa Italia.

Come cambia la rosa

Dentro i tanti nazionali, fuori man mano esuberi e giocatori ai margini del progetto. Rispetto a Castel di Sangro non ci saranno diversi elementi, a partire da gran parte dei Primavera aggregati, il giovane Ambrosino da ieri in prestito al Frosinone, così come Jesper Lindstrom alle visite mediche con l'Everton (che pagherà 3mln di prestito oneroso e eventuali 22 per il riscatto). Probabilmente non ci sarà neanche Leo Ostigard che va verso il sì al Rennes (circa 7mln di euro al Napoli) mentre per Gaetano servirà ancora qualche giorno per definire il suo percorso. Sarà presente anche Victor Osimhen, in attesa di novità da Parigi (dove è in programma un'altra missione del suo agente) o dall'Arabia Saudita mentre Lukaku - che ha già l'intesa col Napoli - resta in attesa di una svolta dopo che il Chelsea non l'ha inserito nella lista dei convocati per la tournée americana iniziata ieri.

I prossimi colpi

Al di là di Lukaku, pronto ad unirsi al gruppo appena si sbloccherà la cessione di Osimhen, tra i prossimi rinforzi non ci sarà sicuramente Mario Hermoso. Ieri il club con un post sui social ha smentito i tanti rumors sul difensore svincolato dopo la fine del contratto con l'Atletico Madrid: "Tuttosport continua a parlare di Hermoso al Napoli. La linea della difesa è stata completata con gli arrivi di Marin e Buongiorno. Il pur bravo Hermoso non fa parte degli obiettivi del Napoli". Tra gli obiettivi invece c'è Marco Brescianini, duttile centrocampista del Frosinone che però piace anche all'Atalanta: il ds Manna ieri ha incontrato il suo agente Riso per tentare il sorpasso (ma serve prima una cessione tra Gaetano o Cajuste). Poi dipenderà da ulteriori uscite in una fase dove sembra tutt'altro che semplice cedere senza grossi sconti.