Kvara scatenato in allenamento! Il georgiano esaltato dalla nuova posizione

Le qualità tecniche di Khvicha Kvaratskhelia non sono certo una novità, ma occhio ai nuovi compiti affidatigli da Antonio Conte che potrebbero esaltarlo ancora di più. Nella sessione di allenamento di oggi pomeriggio, il georgiano ha effettuato spesso un preciso movimento: fungendo da trequartista, si è abbassato tra Lobotka e Anguissa per ricevere palla. Diverse volte Kvara partendo in posizione centrale è riuscito in dribbling e serpentine strabilianti.