Kvaratskhelia tirato a lucido, già pronto e pimpante: Conte felice di come l'ha trovato

Eccolo, Kvaratskhelia, nel primo giorno di ritiro. Pimpante, pronto, tirato a lucido dai chilometri in bici macinati in Georgia durante le vacanze, insieme con il resto dei programmi di lavoro che lo staff di Conte aveva già provveduto a spedirgli. Come a dire: ha conosciuto l'allenatore che l'ha blindato, che l'ha chiuso in cassaforte e l'ha fatto sentire indispensabile prima ancora d'incontrarlo di persona. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.