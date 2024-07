Olivera l'unico grande assente a Castel di Sangro: ecco quando sarà in Italia

La grande novità in difesa, oltre ai volti nuovi, sarà rappresentata da Mathias Olivera, il grande assente dei primi giorni del secondo ritiro. L’uruguagio ha salutato la Coppa America solo il 14 luglio, è ancora in vacanza e raggiungerà i compagni per l’ultima settimana. Olivera con Bielsa in nazionale ha giocato da centrale mancino in un reparto a due e Conte lo considera adatto a fare il difensore a sinistra per il suo Napoli. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.