Partenza e subito in campo al Patini: il programma del primo giorno in ritiro

Partenza questa mattina verso le ore 11, arrivo all’ora di pranzo, nel pomeriggio subito in campo per il primo allenamento allo stadio Patini. È questo il programma di giornata del Napoli per il ritiro di Castel di Sangro, la seconda tappa ormai storica per il club, dal Trentino all’Abruzzo per modellare e costruire la squadra.

Conte proseguirà il lavoro iniziato a Dimaro con il suo staff ma stavolta, in attesa del mercato e dei suoi futuri sviluppi, potrà farlo con una rosa decisamente più ampia che abbraccerà anche i nazionali assenti in Val di Sole. Lo scrive il Corriere dello Sport.