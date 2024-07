Foto "Per oggi basta così!", Politano stremato termina prima la corsa

Gli altri quattro azzurri, invece, hanno continuato a correre per qualche minuto.

Non solo giri di campo intervallati da una breve pausa, oggi gli azzurri sono stati impegnati dallo staff di Conte in una faticosa serie di ripetute, da fondo a fondo campo, sotto il sole di Castel di Sangro.

In particolare un gruppetto di cinque azzurri, Anguissa, Politano, Simeone, Rrahmanni e Natan, è stato messo sotto torchio. Il più provato è apparso Matteo Politano, prima crampi per l'esterno, che ha stretto e i denti e ha continuato a correre arrancando. Nell'ultimo cooling break ha poi gettato la spugna: con un gesto della mano ha fatto capire allo staff che il suo allenamento poteva ritenersi concluso. Gli altri quattro azzurri, invece, hanno continuato a correre per qualche minuto.