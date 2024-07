Sindaco Castel di Sangro annuncia gli eventi: conferenza Di Lorenzo, incontri con i tifosi e non solo

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto a Radio Marte in 'Forza Napoli Sempre'

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto a Radio Marte in 'Forza Napoli Sempre': “E’ tutto pronto a Castel di Sangro per ospitare il ritiro del Napoli, che durerà 15 giorni. La città e già mezza azzurra! De Laurentiis verrà ma non dal primo giorno, mi ha detto che sarà qui dal 28, per l'amichevole contro il KF Egnatia: ha qualcosa da fare in sede a Roma, quindi tarderà un paio di giorni per arrivare... Il suo ruolo è importante sul piano delle trattative: alcune cose può farle a distanza, ma delle volte c'è un lavoro che deve svolgere in sede. La città è è già in buona parte azzurra, abbiamo un bel calendario, fitto di impegni.

Nel ritiro ci sarà spazio ad attività di ogni genere e specie: gli allenamenti, molti dei quali a porte aperte; quattro conferenze stampa, compresa quella di Di Lorenzo; due incontri in Piazza e in Teatro, di cui uno con Conte e il suo staff e uno con i giocatori; la firma delle magliette, con due date destinate a questa attività, molto attesa dai tifosi. Castel di Sangro è quasi sold out, ci sono poche disponibilità per questo agli amici napoletani e campani, ai quali tutti teniamo molto e con i quali c’è una sorta di gemellaggio e feeling, consiglio di sbrigarsi per trovare le ultime camere. C’è grande corsa pure per i biglietti delle amichevoli: in un’ora è quasi esaurita la disponibilità per la gara del 3 agosto contro il Girona, ma anche le altre due partite stanno avendo grandi richieste”.