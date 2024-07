Sindaco Castel di Sangro: "Ecco il programma completo del ritiro azzurro"

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “In questi giorni abbiamo assistito ad una pioggia battente che ha rinfrescato l’ambiente e la sera si scende a 14 gradi. Ci saranno allenamenti a porte aperte tra mattine e pomeriggio, ci saranno tre amichevoli internazionali e il Pala Sport avrà una funzione di rappresentanza, di merchandising ed intrattenimento per i bimbi. Il teatro verrà sfruttato per le conferenze stampa, ne dovrebbero essere quattro di cui una può essere quella di Di Lorenzo.

In piazza si svolgeranno tre incontri, uno con Conte ed il suo staff e gli altri due coi calciatori. Il 30 luglio ci sarà anche un convegno in cui si parlerà di economia applicata al calcio. Biglietti per le amichevoli? Sono in vendita da oggi, è stata aperta la piattaforma e la procedura d’acquisto è facile. Data di rientro a Napoli? Ancora ho la conferma e dico che il 9 si alleneranno in mattinata e poi si torna a Napoli”.