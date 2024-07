Solo un'apparizione per Osimhen: anche a Castel di Sangro si allena a parte

Primo giorno di allenamento a Castel di Sangro per il Napoli di Antonio Conte. Nella seduta pomeridiana odierna esercitazione tecnico-tattica e partitella per gli azzurri, mentre Victor Osimhen si è allenato a parte.

Il nigeriano, come accaduto spesso anche in ritro a Dimaro, non si è allenato col resto del gruppo. Entrato in campo insieme alla squadra, dopo un breve saluto ai tifosi, il centravanti si è recato in palestra dove ha svolto lavoro atletico. Il segnale è ormai chiaro: questi potrebbero essere gli ultimi giorni di Osimhen con la maglia del Napoli. Anche se la SSCNapoli continua ad usare il nigeriano come uomo immagine, infatti all'esterno dello store principale c'è una sua gigantografia.