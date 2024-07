Alvino: "Osimhen regolarmente in campo mentre attende un'importante telefonata"

Il giornalista Carlo Alvino da Dimaro ha scritto un post sui social mentre il Napoli è in campo per l'allenamento pomeridiano: "Osimhen mentre attende qualche importante telefonata è regolarmente in campo anche oggi pomeriggio … ed ha pure fatto gol".

OSIMHEN VICINO AL PSG

"E' una questione di giorni, forse addirittura di ore. Sta per calare il sipario sulla favola azzurra di Victor Osimhen, che salvo colpi di scena non indosserà mai più la maglia del Napoli. Il capocannoniere del terzo scudetto è infatti sempre più vicino al Paris Saint Germain e di conseguenza potrebbe lasciare da un momento all'altro il ritiro di Dimaro, dove la sua presenza - da precario di lusso - sta diventando a questo punto del tutto inutile". Lo aveva scritto l'edizione odierna del quotidiano Repubblica.