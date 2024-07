"Arabia o Parigi per Osimhen": ADL reagisce così alla domanda

Il patron del Napoli, però, non ha voluto rispondere a questa domanda ed ha tirato dritto per la sua strada.

Sono ore molto calde per il futuro di Victor Osimhen. Le voci su un imminente accordo col Paris Saint Germain si sono intensificate e per alcuni, come ad esempio l'edizione odierna de Il Mattino, già nelle prossime 48 ore l'attaccante nigeriano potrebbe lasciare Dimaro e raggiungere la capitale parigina per firmare col club transalpino.

