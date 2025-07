Video Bagno di folla per De Bruyne: il belga acclamato dai tifosi all’uscita dal teatro

vedi letture

Oggi è stato il giorno della prima conferenza stampa di Kevin De Bruyne da giocatore del Napoli. Tante le domande rivolte dal centrocampista belga, anche dalla stampa internazionale arrivata a Dimaro per l'occasione. In questi primi giorni va assolutamente sottolineato come la passione per il centrocampista è stata al centro dei primi giorni di ritiro.

Tante, anzi tantissime le maglie vendute con il suo nome, insomma il tifo azzurro ha scelto il suo nuovo idolo. Anche all'estero del teatro di Dimaro i tifosi sono accorsi in massa anche solo per vedere ancora più da vicino il nuovo acquisto azzurro. Di seguito il video che trovate come tutte i contenuti su Tuttonapoli.net