Ufficiale Conte blinda il Napoli: seconda parte di allenamento vietato a tifosi e giornalisti

Antonio Conte blinda il Napoli. L'allenamento di questa mattina per i giornalisti si è concluso alle 11.15. Poi il tecnico del Napoli ha continuato il lavoro ma senza tifosi e giornalisti. Nuova seduta blindata nel giorno della prima amichevole contro l'Anaune Val di Non. L'occasione per tutte le prime novità tattiche del nuovo corso.