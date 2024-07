Video Conte show: Starace lo fa saltare e poi canta con Oriali 'O surdato 'nnammurato

vedi letture

Antonio Conte show sul palco di Dimaro per la presentazione ufficiale della squadra. Prima la risposta ai tifosi al coro 'Chi non salta juventino è', poi una bella dedica alla gente in piazza sugli obiettivi e sulla prossima stagione, quindi ha accolto Tommaso Starace - che è entrato ballando - e si è fatto prendere in braccio saltando in aria e, infine, con Oriali ha cantato per qualche secondo a mo' di karaoke al microfono 'O surdato 'nnammurato. Sempre sorridente e pienamente coinvolto, Conte si è divertito e ora testa di nuovo al campo e alla prossima stagione.